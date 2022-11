Biden propõe imposto sobre lucros excessivos de petrolíferas

JN/Agências Ontem às 23:15 Facebook

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu, esta segunda-feira, a possibilidade de as empresas petrolíferas pagarem um imposto especial pelos ganhos inesperados, caso não aumentem a produção doméstica para baixar os preços da gasolina.

"Como não querem fazê-lo -- eles têm oportunidade de o fazer, preços mais baixos para os consumidores nos postos de gasolina -- mas, se não o fizerem, terão de pagar um imposto mais alto sobre os lucros excessivos e enfrentar outras restrições", afirmou Joe Biden, num discurso, na Casa Branca.

O Presidente norte-americano disse também que está a trabalhar com legisladores no Congresso, para avaliar aquelas opções.

Joe Biden enquadrou a sua proposta num contexto de lucros recordes para as principais petrolíferas do país, como resultado da invasão russa da Ucrânia, que causou alterações no mercado internacional de energia.

O chefe de Estado, que já criticou fortemente a decisão das principais empresas de não aumentar a capacidade de refinação de petróleo, defendeu que os lucros daquelas empresas não se devem a qualquer inovação, mas à trágica situação da guerra.

"Sou capitalista, não tenho problema com as empresas terem um lucro justo pelo seu investimento e inovação, mas nem de longe é isso que está a acontecer", vincou.

Biden citou os lucros registados por seis das maiores companhias de petróleo dos EUA, que nos últimos seis meses lucraram cerca de 100 mil milhões de dólares.

"Isto é mais do que ganharam em todo o ano passado e mais de duas vezes e meia o que ganharam no mesmo período de 2021", acrescentou um alto funcionário do governo dos EUA, em comunicado.

Segundo aquela fonte, as petrolíferas, em vez de aumentarem a sua capacidade de produção nacional para baixar os preços dos combustíveis nos postos, estão a aproveitar os lucros para recomprar ações e, assim, pagar mais dividendos aos acionistas.

Os impostos extraordinários são uma ideia proposta por alguns economistas, como o Prémio Nobel Joseph Stiglitz, para combater a desigualdade exacerbada por eventos como a pandemia ou a guerra na Ucrânia.