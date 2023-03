Biden recorre a veto pela primeira vez e rejeita lei aprovada pelos Republicanos

JN/Agências Hoje às 18:27 Facebook

O presidente norte-americano, Joe Biden, fez, esta segunda-feira, uso do veto presidencial pela primeira vez, rejeitando uma lei aprovada pela oposição Republicana que limitaria critérios de investimento responsáveis em fundos de pensões.

O presidente norte-americano argumentou que o texto, que rejeita a consideração de critérios ambientais, sociais ou de boa governação - apelidados de "ESG" - nas decisões de investimento de fundos de pensões, ameaça a "poupança para as pensões de reforma de indivíduos em todo o país".

"Acabo de assinar este veto porque a legislação aprovada pelo Congresso colocaria em risco a poupança para as pensões de reforma de indivíduos em todo o país", disse Biden num vídeo publicano nas suas redes sociais.

A decisão de uso do veto, justificou, baseou-se na necessária defesa da relação entre investimentos considerados pelos gestores financeiros e a sustentabilidade ambiental, social e política.

O Governo de Biden já havia emitido anteriormente uma regra afirmando que os gestores financeiros podem pesar as mudanças climáticas e outros fatores ESG ao tomar decisões sobre investimentos de fundos de pensões em nome dos clientes.

A oposição poderá tentar anular o veto de Biden, mas neste momento parece improvável que consigam.

Apenas dois Democratas no Senado votaram a favor da medida, demonstrando ser improvável que os defensores do esforço no Congresso alcancem a maioria de dois terços necessária em cada Câmara para anular o veto.

O primeiro veto presidencial de Biden reflete a realidade de uma mudança na ordem política em Washington, com os Republicanos agora no controlo da Câmara de Representantes depois de a reconquistarem aos Democratas nas eleições intercalares de 2022.