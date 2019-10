"Blob", um organismo com 720 sexos que não é planta nem animal

JN Hoje às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi apelidado de "blob" e é um ser vivo amarelado, unicelular e pequeno que parece um fungo, mas age como um animal. O organismo é a mais recente exposição do Parque Zoológico de Paris, exibida ao público no sábado, e não tem boca, estômago ou olhos, mas pode detectar e digerir alimentos.

De acordo com o jornal "The Guardian", o ser vivo, batizado com o nome científico "Physarum polycephalum", tem quase 720 sexos, pode mover-se sem pernas e consegue curar-se em dois minutos se for cortado ao meio.

"O blob é um ser vivo que pertence a um dos mistérios da natureza", disse Bruno David, diretor do Museu de História Natural de Paris, do qual o Parque Zoológico faz parte. "Surpreende-nos porque não tem cérebro, mas é capaz de aprender... e se misturarmos dois blobs, aquele que aprendeu irá transmitir o seu conhecimento para o outro".

O organismo recebeu o nome "blob" devido a um filme de terror e ficção científica de 1958, protagonizado por Steve McQueen, no qual uma forma de vida alienígena - "o Blob" - consome tudo o que se atravessa no seu caminho numa pequena cidade do estado norte-americano de Pensilvânia.