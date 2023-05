Bolo de Casamento: o "templo do amor" de Joana Vasconcelos foi inspirado em Lisboa

A.I.M. Hoje às 13:57 Facebook

A obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos, que retrata um típico bolo de casamento com recursos às características da arquitetura barroca, vai ser inaugurada no próximo mês, em Waddesdon Manor, uma propriedade em Buckinghamshire, no Sul de Inglaterra.

Entre os vastos jardins do Waddesdon Manor, um palácio rural construído em Inglaterra no século XIX, emergiu a mais recente - e talvez a mais desafiante - obra da artista portuguesa Joana Vasconcelos.

Encomendado pela Fundação Rothschild, uma instituição de caridade que promove a importância das artes, do património, do meio ambiente e do bem-estar social, o Bolo de Casamento rosa, verde, azul e amarelo não é nada mais do que uma construção de cerâmica com 12 metros de altura, com a peculiar particularidade de ter o formato de um bolo de três andares.

A escultura, que representa festividade e alegria, foi inspirada nos edifícios barrocos e nas tradições cerâmicas que caracterizam a arquitetura de Lisboa, cidade onde Joana Vasconcelos vive e trabalha. Cerca de 25 mil ladrilhos brilhantes, produzidos em Portugal, fazem com que a obra se assemelhe à cobertura glacé normalmente colocada sobre os bolos de casamento tradicionais.

"Muitos artistas têm o projeto impossível e este é o meu. Quero que as pessoas tenham três abordagens diferentes: olhar de fora, apreciar o ambiente a partir dos diferentes níveis e subir ao topo, completando, finalmente, a obra de arte. Acima de tudo, sempre pensei nisto como um templo do amor", admite a artista portuguesa, citada no site do Waddesdon Manor.

A construção da obra de arte demorou mais tempo a ser finalizada devido à pandemia, que veio dificultar a logística no transporte das delicadas peças desde o atelier de Joana Vasconcelos até Buckinghamshire.

A inauguração do Bolo de Casamento acontece a 8 de junho, sendo que a escultura pode ser visitada pelo público até 26 de outubro.