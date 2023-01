Bolsonaro reage horas depois: "invasões de prédios públicos fogem à regra"

O ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu horas depois da invasão em Brasília para sublinhar a legitimidade de manifestações pacíficas em democracia e negar qualquer responsabilidade no sucedido.

Jair Bolsonaro recorreu à rede social Twitter pelas 21.20 horas (00.20 horas desta segunda-feira, em Portugal continental), cerca de seis horas depois do início da invasão em Brasília, para sublinhar a legitimidade de manifestações pacíficas em democracia mas considerar que "invasões de prédios públicos fogem à regra."

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. - Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Em curtas mensagens divulgadas no Twitter - onde continua a identificar-se como presidente do Brasil - Bolsonaro critica as responsabilidades que lhe são atribuídas pelo sucedido.