Bombardeamento do teatro de Mariupol terá feito 300 mortos

Cerca de 300 pessoas terão morrido no teatro de Mariupol, bombardeado pela força aérea russa a 16 de março, quando centenas de pessoas estavam ali abrigadas, anunciou esta sexta-feira o município desta cidade ucraniana, citando testemunhas.

"Testemunhas têm informações de que cerca de 300 pessoas morreram no Mariupol Drama Theatre, na sequência do bombardeamento por um avião russo", escreveu a câmara municipal de Mariupol, no Telegram.

"Não queremos acreditar nesse horror. Queremos acreditar que todos se salvaram, mas os depoimentos de quem estava dentro do edifício quando aconteceu esse ato terrorista dizem o contrário", referiu a autarquia.

Na altura, o Parlamento da Ucrânia indicou que no interior do teatro, que ficou reduzido a escombros, se tinham refugiado dos bombardeamentos muitos civis e que se desconhecia se havia sobreviventes.

O vice-presidente da câmara de Mariupol, Serhiy Orlov, indicou, então, que no teatro estavam abrigadas entre 1000 a 1200 pessoas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, considerou o bombardeamento como "outro horrível crime de guerra" cometido pela Rússia em Mariupol.

Mariupol, uma estratégica cidade portuária ucraniana na costa do mar interior de Azov, localizada entre a península da Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) e o leste separatista do Donbass, está cercada pelas tropas russas há várias semanas, já que a sua conquista é um objetivo prioritário da Rússia.