Boris Johnson infetado com Covid-19

JN Hoje às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, de 55 anos, está infetado com o novo coronavírus, apresentando sintomas ligeiros como febre e tosse contínua.

"Durante as últimas 24 horas, desenvolvi sintomas ligeiros e acusei positivo para coronavírus. Estou agora em isolamento, mas continuarei a liderar a resposta do Governo [à pandemia] via videoconferência enquanto combatermos este vírus", escreveu o chefe de Governo no Twitter, na legenda de um vídeo em que detalhou ter sentido "alguma temperatura e tosse persistente" e agradeceu a todos os profissionais do serviço nacional de saúde britânico (NHS).

A última vez que Boris Johnson foi visto em público foi na quinta-feira à noite em Downing Street, junto ao ministro das Finanças, Rishi Sunak, quando ambos aderiram à iniciativa popular de bater palmas aos profissionais de saúde.

No balanço publicado na quinta-feira, o Ministério da Saúde britânico deu conta de 11.658 casos positivos entre 104,866 pessoas testadas à Covid-19, tendo 578 dos infetados morrido, mais 115 do que os 463 óbitos declarados na véspera.