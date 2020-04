Boris Johnson transferido para os cuidados intensivos

Rita Neves Costa Hoje às 20:20 Facebook

O primeiro-ministro britânico foi transferido para os cuidados intensivos. O estado de saúde de Boris Johnson agravou-se.

De acordo com um porta-voz de Downing Street, citado pelo jornal "The Guardian", "a conselho de sua equipa médica, ele [Boris Johnson] foi transferido para a unidade de cuidados intensivos" do hospital de Saint Thomas, onde o primeiro-ministro britânico está internado desde domingo com Covid-19. Os sintomas agravaram-se durante o dia de hoje.

A transferência aconteceu ao final da tarde desta segunda-feira e trata-se de uma medida de precaução, segundo a imprensa britânica, caso o primeiro-ministro precise de ser ventilado. Boris Johnson está consciente e delegou funções ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

O primeiro-ministro britânico revelou a 27 de março que estava infetado com o novo coronavírus. Após vários dias em isolamento e com sintomas persistentes da doença, Johnson foi internado no hospital Saint Thomas por precaução.