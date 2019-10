Boris envia duas cartas à UE: a pedir o adiamento do Brexit e a dizer que o faz obrigado

Hoje às 21:04, atualizado às 23:04 Facebook

Boris Johnson enviou, este sábado, duas cartas ao presidente do Conselho Europeu Donald Tusk: uma a dizer que vai pedir um novo adiamento do Brexit e outra a esclarecer que o faz contrariado e apenas por ser obrigado pelo parlamento.

A carta de Boris Johnson a pedir um novo adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia (UE) já chegou este sábado à noite a Bruxelas. O novo pedido de adiamento do Brexit foi enviado sem a assinatura do primeiro-ministro britânico. Ao mesmo tempo, foi conhecido o envio de uma segunda carta, assinada Boris Johnson, na qual sublinha que apenas pede o adiamento do Brexit por ser obrigado por lei e pelo parlamento.

Ao início da noite, Boris Johnson confirmou em chamada telefónica com o presidente do Conselho Europeu Donald Tusk que iria enviar uma carta a pedir novo adiamento do Brexit, além da data prevista de 31 de outubro.

A informação foi confirmada inicialmente à Sky News por uma fonte do Governo britânico, que refere um primeiro-ministro "destemido" face a um pedido de extensão que não quer, deixando claro que o pede apenas por ser obrigado por lei e pelo parlamento.

À mesma televisão foi confirmado, por uma fonte europeia, que Donald Tusk foi avisado de que irá receber a carta a pedir o adiamento ainda este sábado. "Com essa base, Tusk irá começar a consultar os líderes europeus sobre como reagir. Isto poderá demorar alguns dias", avisou a mesma fonte.

O próprio Tusk confirmou no Twitter que estava "à espera da carta". "Acabei de falar com o primeiro-ministro Boris Johnson sobre a situação após a votação na Câmara dos Comuns".

Citada pelo jornal britânico "The Guardian", uma fonte da UE disse que, na chamada entre Tusk e Johnson, às 20.15 horas, horário de Bruxelas (menos uma hora em Portugal continental), nesta noite de sábado, o primeiro-ministro confirmou que a carta seria enviada em poucas horas.