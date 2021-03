Brasil com novo recorde de infetados pela segunda vez consecutiva

JN/Agências Hoje às 00:33 Facebook

O Brasil registou esta quarta-feira, pelo segundo dia consecutivo, um novo recorde de mortes pela covid-19 após ter somado 3869 óbitos em 24 horas, informou o executivo, acrescentando que o total chegou a 321.515 vítimas mortais.

No dia anterior, a nação sul-americana, com 212 milhões de habitantes, tinha chegado ao máximo histórico de 3780 vidas perdidas num único dia. Assim, o Brasil continua a ser o país com mais mortes registadas em 24 horas em todo o mundo, uma tendência que se registou ao longo de todo o mês de março, bem acima dos Estados Unidos, o país mais afetado pela pandemia em números absolutos.

Março chega ao fim como o mês mais mortal da pandemia no Brasil, após ter concentrado 66.573 óbitos pela doença em 31 dias, segundo dados do Ministério da Saúde.

De acordo com o último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde, o Brasil registou ainda 90.638 novos casos de infeção entre terça-feira e hoje, o segundo dia com mais diagnósticos de covid-19 no país, apenas atrás do passado dia 25 de março, quando contabilizou 100.158 casos. No total, o Brasil concentra 12.748.747 casos positivos do SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, registada oficialmente no país há cerca de 13 meses.

A taxa de incidência da doença no país subiu para 153 mortes e 6067 casos por 100 mil habitantes.

São Paulo, foco da pandemia em território brasileiro, registou hoje, pela quinta vez, mais de mil mortes (1160) devido à covid-19 em apenas 24 horas, num total de 74.652 desde o início da pandemia. Se São Paulo fosse um país, ocuparia a 11º posição no ranking mundial das nações que concentram maior número absoluto de óbitos pela doença causada pelo novo coronavírus. O Estado mais rico e populoso do Brasil totaliza ainda 2.469.849 casos de infeção.

Já no Rio de Janeiro, uma das unidades federativas mais afetadas no país, a estirpe P.1 do novo coronavírus, detetada no Amazonas, é a principal responsável por uma nova vaga de transmissão da doença na região, segundo informaram hoje representantes da Secretaria Estadual de Saúde.