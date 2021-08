Brasil supera 570 mil mortes na pandemia

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

O Brasil registou 1106 mortes nas últimas 24 horas, superando 570 mil óbitos (570.598) desde o início da pandemia, informou na terça-feira o Ministério da Saúde do país.

O mais populoso país sul-americano contabilizou 37.613 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de infeções para 20.416.183.

O estado de São Paulo mantém a liderança absoluta em número de mortes e casos no Brasil, com um total de 143.135 vítimas mortais e 4.179.148 notificações confirmadas da doença.

Em relação às mortes, o segundo lugar fica com o Rio de Janeiro (60.771), seguido por Minas Gerais (52.002), Paraná (36.584) e Rio Grande do Sul (33.807).

Já em números totais de casos, o segundo lugar é ocupado por Minas Gerais (2.025.991), seguido pelo Paraná (1.422.320), Rio Grande do Sul (1.392.507) e Bahia (1.210.672).

Nesta terça-feira, o juiz Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro determinou que o Governo central assegure ao estado de São Paulo a remessa das vacinas necessárias à imunização complementar de quem já tomou a primeira dose.

O juiz atendeu em parte a um pedido do governo regional 'paulista' que acionou o tribunal para voltar a receber a quantidade de vacinas contra a covid-19 que era destinada ao estado antes de uma modificação feita no começo de agosto sobre a utilização dos imunizantes.

Além disso, as autoridades municipais da cidade do Rio de Janeiro confirmaram a taxa de ocupação de 95% das camas de hospitais para tratamento intensivo de pacientes com covid-19.

Nas cidades de Itaguaí, Bom Jesus do Itabapoana, Cantagalo, Itaperuna, Miracema, Nova Friburgo e Teresópolis, todas localizadas no estado do Rio de Janeiro, os 'media' locais informam que já não há mais camas para atender pacientes com covid-19 em estado grave.

O estado do Rio de Janeiro é o mais afetado pela estirpe delta no Brasil.

A covid-19 provocou pelo menos 4.370.427 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,84 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.