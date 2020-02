Britânico infetado esteve em conferência com ministra e deputados

JN Hoje às 10:31 Facebook

Uma das nove pessoas com diagnóstico confirmado do novo coronavírus no Reino Unido participou numa conferência em Westminster na qual participaram 250 pessoas, incluindo a ministra dos Transportes britânica e vários diretores de empresas.

A conferência sobre transportes (UK Bus Summit) realizou-se, no passado dia 6, no QEII Centre, em Westminster, a dois passos do Parlamento.

Esta sexta-feira, foi revelado que um dos 250 participantes neste evento é um dos nove doentes infetados com novo coronavírus que estão registados no Reino Unido, lê-se no jornal britânico "Daily Mail".

Com esta revelação, aumentam os receios de uma possível infeção entre os participantes da conferência, a maioria dos quais trabalha na indústria dos transportes.

A comunidade médica já alertou sobre o perigo de propagação desta doença altamente contagiosa na rede de transportes londrina, uma vez que este novo coronavírus sobrevive nos puxadores das portas e nos apoios de mão dos veículos durante horas e se transmite pela respiração.

A ministra dos Transportes, Baroness Vere of Norbiton, foi uma das oradoras da conferência, assim como David Brown, diretor da empresa de autocarros Go-Ahead; Lilian Greenwood, deputada por Nottingham South e Gareth Powell, diretor da rede de autocarros de Londres.

Na quinta-feira à noite, foi divulgado que, num só dia, mais de 750 britânicos realizaram testes de deteção do novo coronavírus. Em todo o mundo, são quase 65 mil os infetados e perto de 1400 morreram.