Caça dos EUA abateu objeto voador não identificado no Canadá

Um caça dos EUA abateu um objeto não identificado que sobrevoava o espaço aéreo do Canadá, a pedido do primeiro-ministro canadiano, Juntin Trudeau. Foi o segundo incidente do género em cerca de 24 horas na América do Norte.

Um caça F-22 do Comando de Defesa do Espaço Aéreo Norte-Americano (NORAD, na sigla original), abateu "um objeto sobre o Yukon", nos céus do Canadá, este sábado. "Ordenei o abate de um objeto não identificado que violou o espaço aéreo do canadiano" disse Justin Trudeau, no Twitter.

Foi o segundo incidente do género em cerca de 24 horas na América do Norte. Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Joe Biden, havia ordenado o abate de um objeto não identificado no espaço aéreo dos Estados Unidos.

"As força canadianas vão recuperar e analisar os destroços", lê-se no Twitter de Trudeau. "Obrigado à NORAD por vigiar a América do Norte", acrescentou o primeiro-ministro canadiano.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. - Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Em comunicado, citado pelo "New York Times", a NORAD, operada em conjunto entre o Canadá e os EUA, disse "ter identificado positivamente um objeto voador a grande altitude sobre o nordeste do Canadá", declinando fornecer mais pormenores.

Na sexta-feira, as forças norte-americanas derrubaram um "objeto desconhecido" que atravessava o espaço aéreo dos Estados Unidos na costa do Alasca. Sensivelmente do tamanho de "um pequeno carro", estava a uma altitude de cerca de 12 mil metros e representava "uma ameaça à segurança do tráfego aéreo", segundo John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca.

Na semana passada, as forças norte-americanas abateram um "balão-espião" chinês que sobrevoava os Estados Unidos. A China admitiu que o balão lhe pertencia, que era usado para fins meteorológicos, não para espionagem, e que se tinha desviado da rota devido a ventos fortes.