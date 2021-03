Caldo verde é uma das melhores sopas do Mundo, segundo a CNN

R.N.C. Hoje às 15:10 Facebook

Para a maioria dos portugueses, não há nada mais nacional do que caldo verde. E agora para a "CNN Travel", segmento do canal de televisão dedicado a viagens, o prato português é tido como uma das melhores sopas do Mundo numa lista de 20 eleitos. "É a definição de comida caseira reconfortante", escrevem.

"Verduras em rodelas finas fundem-se com batatas e cebolas nesta sopa caseira da região vinícola do Minho em Portugal", escreve a "CNN Travel" num artigo que elege as 20 melhores sopas do Mundo. Entre os eleitos está o tão português caldo de verde, ao lado de famosas sopas como o bouillabaisse da França e o phở do Vietname.

Para o segmento de viagens do canal norte-americano, a sopa portuguesa "é uma estrela da culinária" confecionada nos mais variados espaços, desde os "cafés requintados às cozinhas rurais".

A autora do artigo, Jen Rose Smith, afirma que o caldo português ganha "força" com o sabor "salgado e defumado" do chouriço português. Por essa razão, para desfrutar totalmente da sopa, não pode faltar um copo de vinho verde da região do Minho.

Dias depois da eleição pela CNN, o "The Guardian" dedicou igualmente um artigo à sopa portuguesa em "como fazer a receita perfeita de caldo verde".

O periódico descreve-a como uma "comida de conforto brilhante" que nasceu no Norte português, mas que já tem adeptos no Brasil. "Uma sopa que aquece" o coração e traz consigo o sabor de Portugal, escreve o jornal britânico.