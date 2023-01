Câmara dos Representantes falha eleição de presidente pela primeira vez em cem anos

Rita Salcedas Hoje às 19:55 Facebook

Pela primeira vez em 100 anos, a Câmara dos Representantes dos EUA não conseguiu escolher um presidente à primeira volta. Revolta de republicanos ultraconservadores impediu eleição de Kevin McCarthy.

Um grupo de congressistas republicanos ultraconservadores travou, esta terça-feira, a eleição do candidato oficial do partido, Kevin McCarthy, ao cargo de presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. De acordo com o "The Washington Post", é a primeira vez num século, desde 1923, que um candidato de um partido com maioria na câmara baixa do Congresso cai por terra numa primeira ronda de votações. A escolha do sucessor da democrata Nancy Pelosi terá se ser feita numa segunda volta.

Favorito na votação, o legislador californiano precisava de 218 votos para ser eleito presidente, o que poderia matematicamente ter conseguido, tendo em conta o número de republicanos na Câmara dos Representantes, que desde as eleições intercalares do ano passado está sob ligeiro controlo republicano. Mas McCarthy contou com a rebelião de um grupo de congressistas da direita mais radical, que se recusaram a apoiá-lo, mesmo depois de este ter cedido em algumas questões, e só reuniu 203 votos. Como o adversário democrata, Hakeem Jeffries, alcançou 212 e Anfy Biggs, outro candidato republicano, somou dez, nenhum candidato chegou ao número mágico, pelo que terá de realizar-se uma nova votação.

A Câmara dos Representantes (câmara baixa) é uma das duas câmaras do Congresso norte-americano, sendo a outra o Senado (câmara alta), controlada pelos democratas.