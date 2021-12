Camionista português morre em França após rixa com migrantes

JN Hoje às 09:34, atualizado às 10:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Um camionista português, de 48 anos, morreu, no domingo à noite, na sequência de uma altercação com três migrantes que tentavam invadir o veículo que conduzia numa estação de serviço de uma autoestrada na região francesa de Pas-de-Calais. Terá sofrido um ataque cardíaco.

A vítima, de nacionalidade portuguesa, terá sido atacada com um golpe na cabeça quando tentava impedir a entrada de três migrantes no camião onde seguia, na estação de serviço da autoestrada 16, perto da localidade de Beuvrequen, avançam a rádio France Bleu e o canal de televisão BFM TV.

No entanto, "não poderia haver ligação causal" entre o ferimento na zona da sobrancelha e o desfecho fatal, tudo indicando para que o homem, com "historial clínico", tenha morrido na sequência de uma paragem cardíaca ocorrida durante o incidente, especificou o procurador do Ministério Público responsável pelo caso. Os resultados da autópsia já realizada ao corpo devem confirmar a tese.

Entretanto, as autoridades abriram, na segunda-feira, uma investigação por agressão resultante em morte "sem intenção".

O alerta para o caso foi dado pelo colega do camionista, também português, que seguia ao lado e que testemunhou os factos.