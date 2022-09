Canadá prepara chegada do furacão Fiona, tempestade de proporções "históricas"

JN/Agências Hoje às 19:24 Facebook

A costa atlântica do Canadá está-se a preparar para a chegada do furacão Fiona, esperada para as próximas horas, que as autoridades canadianas já consideraram ser uma tempestade de proporções "históricas" para a região.

O Centro de Furacões do Serviço de Meteorologia do Canadá avisou, esta sexta-feira, que o furacão chegará a terra na zona oriental da província de Nova Escócia cerca das 9 horas de sábado (13 horas em Lisboa), com ventos de 155 quilómetros por hora, se bem que os seus efeitos venham a ser sentidos antes, durante a noite de sexta-feira para sábado.

O furacão, que passará a tempestade pós-tropical durante esta noite, vai prosseguir para o norte, atingindo a ilha de Terranova e a península do Labrador com ventos entre 100 e 110 quilómetros horários antes de entrar nas regiões árticas do Canadá.

Os meteorologistas canadianos já disseram que tempestades similares causaram danos estruturais em edifícios e destruição grave na vegetação.

As autoridades da Nova Escócia emitiram hoje um alerta, em que recomendam aos residentes que permaneçam dentro dos edifícios e evitem a proximidade da costa e dos rios.