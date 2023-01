Canadá vai exigir teste negativo a viajantes procedentes da China

JN/Agências Hoje às 00:24 Facebook

O Canadá anunciou no sábado que vai exigir um teste negativo de covid-19 aos viajantes procedentes da China, como já exigem vários países, entre os quais os Estados Unidos, preocupados com o aumento acentuado da pandemia naquele país asiático.

Os viajantes deverão apresentar, ao embarcarem na China, um teste negativo realizado menos de 48 horas antes, indicou o Governo canadiano num comunicado.

Segundo Otava, a medida é "uma resposta ao surto de covid-19 na República Popular da China, devido aos poucos dados epidemiológicos e de sequenciação do genoma disponíveis sobre esses casos".

A medida entrará em vigor em 05 de janeiro e será revista ao fim de 30 dias.

O Governo canadiano indicou também que analisará todas as águas residuais dos voos internacionais que aterrem em Toronto e Vancouver para monitorizar o eventual surgimento de novas variantes.

Depois de Pequim ter bruscamente posto fim à sua política preventiva de "zero covid", desencadeando uma explosão de infeções no país, França, Itália, Espanha e o Reino Unido, a par dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, decidiram esta semana impor um teste de covid-19 negativo aos viajantes procedentes da China.

Outros países, como Marrocos, pura e simplesmente proibiram a entrada no país a quem viaje da China.

A Suécia, que ocupa a partir de 01 de janeiro a presidência rotativa da União Europeia, indicou que os Estados-membros se reunirão na quarta-feira para debater uma resposta comum.