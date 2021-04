Carro invade acesso ao Capitólio. Condutor e polícia morreram

M. A. Hoje às 18:47, atualizado às 21:16 Facebook

O Capitólio dos EUA foi isolado depois de um carro ter invadido a zona de acesso à entrada principal e abalroado dois polícias. O condutor foi baleado e morreu, depois de esfaquear um dos agentes, que também não resistiu aos ferimentos.

Um carro invadiu esta sexta-feira a entrada principal para o edifício do Capitólio, em Washington, e atropelou dois polícias.

De acordo com as autoridades, o condutor do veículo bateu com o carro numa das barreiras de segurança colocadas junto ao Capitólio e saiu da viatura com uma faca na mão, tendo sido baleado já depois de conseguir esfaquear um dos agentes. O suspeito morreu no hospital.

"O suspeito atropelou dois dos nossos agentes com o seu carro antes de ter embatido contra uma barreira de segurança. Nesse momento, saiu da viatura com uma faca na mão e começou a caminhar em direção aos polícias do Capitólio", confirmou Yogananda Pittman, chefe da polícia da capital dos Estados Unidos.

Os agentes também foram transportados para o hospital, mas um deles acabou por morrer. De referir que o ataque não está a ser tratado como um atentado terrorista.

O incidente ocorreu na Avenida da Constituição, e todos os edifícios do Capitólio e as ruas adjacentes foram encerrados, tendo os serviços de segurança avisado para que todas as pessoas ficassem no interior e longe das janelas.

Após o incidente, ouviu-se um anúncio a dar conta de que "devido a uma ameaça de segurança externa, nenhuma entrada ou saída será permitida em qualquer edifício do complexo do Capitólio".

O episódio ocorre cerca de três meses depois de apoiantes do ex-presidente Donald Trump terem invadido o Capitólio, enquanto membros do Congresso estavam reunidos para formalizar a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro. Cinco pessoas morreram.