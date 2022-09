Cardeal Tolentino vai ser ministro da Cultura do Vaticano

O cardeal português José Tolentino Mendonça vai ser nomeado, no início da próxima semana, responsável Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano.

O atual arquivista e bibliotecário da Santa Sé foi escolhido pelo Papa Francisco para um cargo equiparado ao de um ministério, substituindo o influente cardeal Gianfranco Ravasi, que completa 80 anos em outubro. A nomeação surge no âmbito da entrada em vigor da nova constituição Praedicate Evangelium ("Anunciai o Evangelho"), que regula e renova o funcionamento da Cúria Romana.

A data para a nomeação para o novo cargo foi avança hoje pelo site de notícias 7 Margens, citando fontes católicas.

Natural da Madeira, com 56 anos, o poeta e vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa (UCP), Tolentino Mendonça terá a seu cargo, por exemplo, a rede escolar católica do mundo inteiro num total de 11 milhões de alunos. Vai também coordenar as relações entre a Igreja e o mundo da cultura, literatura, artes e património.

Enquanto responsável pelo Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, vai trabalhar com o bispo Carlos Azevedo que é delegado do Conselho Pontifício para a Cultura.

É um dos três cardeais portugueses que podem votar num conclave para escolher o Papa.