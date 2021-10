Carnaval do Rio de Janeiro em 2022 terá mais de 500 desfiles de rua

JN/Agências Hoje às 01:01 Facebook

O regresso do carnaval do Rio de Janeiro em 2022 já está em preparação com a inscrição de mais de 500 desfiles de rua que pretendem celebrar a festa mais representativa do Brasil, cancelada este ano devido à pandemia.

Segundo informou a prefeitura carioca, foram solicitadas autorizações para 620 desfiles de 504 grupos que aguardam aprovação dos órgãos competentes para levar a festa às ruas da cidade durante os 50 dias anteriores ao carnaval. A lista final será conhecida no final de dezembro.

A grandiosa festa está programada para acontecer entre os dias 25 de fevereiro e 05 de março do próximo ano, desde que o cenário epidemiológico da pandemia o permita e os órgãos de saúde aprovem a sua realização.

O Brasil, um dos países mais atingidos pelo novo coronavírus, com mais de 600 mil mortes e 21,6 milhões de infeções, teve que cancelar o seu famoso carnaval em 2021 por causa da pandemia.

A mundialmente famosa festa carioca, cujo primeiro baile de carnaval aconteceu em 1840, estava marcada para março deste ano, época em que o país passava pela segunda vaga do vírus e com uma vacinação incipiente que não permitiu a celebração.

O carnaval do Rio de Janeiro só havia sido adiado duas vezes na sua história: em 1892, quando as autoridades alegaram que era mais saudável realizá-lo em junho (no inverno austral), e em 1912, quando da morte do popular Barão do Rio Branco desencadeou uma comoção nacional e uma semana de luto.

Os "blocos de rua" - como são conhecidos esse tipo de desfiles no Brasil- são para muitos a expressão mais autêntica e popular do carnaval e uma antítese dos desfiles das escolas de samba no "Sambódromo", cenário condicionado a quem pode pagar preços que variam entre os 70 e 164 dólares (60 e 140 euros) para assistir às apresentações especiais.

Seguidos nas ruas por milhares e milhares de foliões, os "blocos" mais tradicionais, como o da Bola Preta, já chegaram a juntar um milhão e meio de pessoas ao ritmo das tradicionais "marchinhas".

Em 2020, na época do pré-carnaval, mais de 730 grupos inscreveram-se para o carnaval.

Segundo dados divulgados pela Riotur, empresa de turismo do município, mais de 10 milhões de pessoas circularam pelas ruas do Rio de Janeiro durante o carnaval de 2020, número nunca antes visto na capital carioca.