Carro atropela várias pessoas em desfile de Natal nos Estados Unidos

Um carro irrompeu a grande velocidade por um desfile de Natal, na cidade de Waukesha, Wisconsin, nos EUA, e feriu pelo menos 20 pessoas.

O chefe da polícia de Waukesha, Dan Thompson, disse que o veículo usado no atropelamento foi apreendido e que já não existe perigo para as pessoas.

"Um SUV vermelho invadiu o desfile de Natal que estava a decorrer na baixa da cidade. Mais de 20 pessoas ficaram feridas em resultado deste incidente", disse Dan Thompson aos jornalistas.

De acordo com relatos de órgãos de comunicação social locais, há pelo menos um morto e 30 feridos. Outros referem duas vítimas mortais em consequência do atropelamento.

Segundo o chefe da polícia de Waukesha, cidade a cerca de 30 quilómetros de Milwaukee, alguns dos feridos foram transportados para o hospital de ambulância, outras pela polícia e muitos por familiares ou amigos.

Um vídeo colocando online mostra um carro vermelho a acelerar pelo meio da parada. Aparentemente, atropelou mais de uma dezena de pessoas.

#Breaking: a speeding SUV drives through participants of the Waukesha, Wisconsin 2021 Christmas Parade. The City of Waukesha was live-streaming the parade on their Facebook page at the time. Many mass casualties reported. (Video safe to view.) #BreakingNews @BreakingNews @cnnbrk pic.twitter.com/86fjTOQO0G - like "Mike" Mich Says #GetVaccinated (@MichaelPLS) November 22, 2021

Num segundo vídeo, a polícia parece abrir fogo contra o mesmo veículo, que se imobiliza após chocar com as barreiras na rua.

As autoridades identificaram um suspeito.