Casa Branca critica Trump por afirmações antissemitas

A Casa Branca criticou segunda-feira Donald Trump, por ter feito comentários em que se queixava de os judeus norte-americanos não apreciarem tanto quanto deviam o que fez por Israel.

Na sua conferência de impressa diária, a porta-voz do presidente Joe Biden, Karine Jean-Pierre, considerou que as declarações de Trump, feitas na sua rede social, são "antissemitas" e devem ser criticadas, ao pressuporem um insulto aos judeus e aos aliados dos EUA em Israel.

"Sejamos claros: durante anos, durante anos, Donald Trump alinhou com figuras extremistas e antissemitas. Precisamos de erradicar o antissemitismo em todos os lugares em que aparece. Temos de denunciar isto", disse a porta-voz da Casa Branca.

No domingo à noite Trump criticou os judeus dos EUA por não terem "apreciado" como deviam as políticas para com Israel adotadas durante o seu mandato, avisando-os para que "ponham na ordem" antes que "seja demasiado tarde".