Casal deixou filho de oito anos sozinho em casa enquanto trabalhava

As autoridades do município espanhol de San Leonardo de Yagüe detiveram, na terça-feira, os pais de uma criança de oito anos, por um crime de abandono de menores.

Segundo a Guarda Civil, homem e mulher foram detidos anteontem, depois de terem ido trabalhar durante todo o dia, para outra localidade, deixando o menor sozinho em casa. De acordo com um vizinho do casal que alertou as autoridades, o menino estava debruçado numa janela do terceiro andar, a pedir ajuda. No local, a Polícia confirmou a denúncia: o pequeno pedia ajuda porque lhe doía a boca e o estômago, informa a imprensa local. Depois de chamada a assistência médica, a criança foi conduzida ao centro de saúde.

Aos elementos da Guarda Civil, o menor confirmou que estava sozinho desde manhã, altura em que os pais tinham ido trabalhar, para regressarem só à tarde. O casal, de menos de 30 anos, contactado por via telefónica, estava a trabalhar a 40 quilómetros de casa. Tinham saído às 5.30 horas da madrugada e chegariam às 19. Acabaram por regressar mais cedo, na sequência da chamada da Guarda, tendo sido detidos como presumíveis autores de um crime de abandono de menores.

Entretanto, já foram colocados em liberdade, estando obrigados a comparecer às autoridades quando forem chamados a tal. O menor continuou à guarda dos pais.