Casal em lua-de-mel salva bebés de incêndio em Barcelona

Um casal que estava em lua-de-mel foi dar um passeio pelas ruas de Barcelona quando se deparou com um grupo de mulheres em pânico junto a um prédio em chamas. Doran Smith e David Squillante tornaram-se "uns heróis" ao salvarem cerca de 20 bebés.

De acordo com o jornal norte-americano "The Boston Globe", o casal estava a visitar a cidade espanhola, no passado mês de setembro quando o incêndio deflagrou.

O casal viu um grupo de mulheres a fugir de um prédio e apercebeu-se que o edifício estava envolto em chamas.

David Squillante contou que só depois se aperceberam da existência de uma creche no edifício, ao encontrarem cerca de 20 bebés a dormir. Apesar de não falar espanhol, tentou acalmar os trabalhadores da creche.

O casal agiu por instinto e começou a colocar as crianças em berços e a transportá-las até à entrada.

À medida que mais gente se aproximava do local, "não sabíamos falar a língua, mas havia uma linguagem universal - estávamos todos a tentar ajudar", acrescentou David.

O casal conseguiu ajudar a tirar os bebés do prédio em 10 minutos, o que "pareceu um instante".

Assim que os bombeiros de Barcelona chegaram ao local e a situação ficou sob controlo, o casal continuou a sua caminhada em direção ao parque como planeado, "como se fosse um dia normal".

David Squillante está, atualmente, a procurar seguir os passos do seu pai e avô ao tornar-se bombeiro voluntário na localidade onde vive, Bristol.