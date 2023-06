ChatGPT supera em seis meses feitos de todas as outras plataformas digitais

Beatriz Mota Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

A ferramenta de Inteligência Artificial ChatGPT já alcançou milhões de utilizadores desde o lançamento, em novembro de 2022. Em seis meses de utilização, o ChatGPT bateu recordes que outras plataformas digitais, como o Facebook, Twitter e Netflix, demoraram anos a alcançar.

Sam Altman, criador da ferramenta, alertou em dezembro de 2022 na conta de Twitter que, em cinco dias, o ChatGPT já tinha alcançado um milhão de utilizadores, feito que o Instagram conseguiu concretizar apenas dois anos e meio depois do lançamento, em 2010.

ChatGPT launched on wednesday. today it crossed 1 million users! - Sam Altman (@sama) December 5, 2022

PUB

De acordo com o jornal espanhol "El País", "o chatbot está prestes a registar mil milhões de utilizadores únicos por mês", dados partilhados numa análise feita pela agência VezaDigital.

Dois meses após o lançamento, a ferramenta alcançou os 100 milhões de utilizadores ativos mensais. Esta conquista torna o ChatGPT na plataforma com o crescimento mais rápido a ser registado, isto porque, todas as outras plataformas digitais demoraram anos a fazê-lo.

A par com esta ferramenta, o YouTube foi igualmente considerado a plataforma com o crescimento mais rápido na época da sua criação. Num ano e meio, tinha alcançado o marco de 100 milhões de visualizações diárias.

O crescimento exponencial do ChatGPT chamou à atenção de empresas que rapidamente decidiram investir na ferramenta, como é o caso da Microsoft que, em janeiro, investiu "10 mil milhões na OpenAI. A mesma empresa levou três anos para colocar 250 milhões no Facebook", revela o diário espanhol.

Destacado pelos meios de comunicação e líderes mundiais

Os recordes alcançados pela ferramenta de Inteligência Artificial atraíram as atenções dos meios de comunicação, que rapidamente começaram a noticiar os feitos da plataforma.

Após três meses desde o lançamento, o ChatGPT marcou presença na capa da "TIME", uma das revistas mais reconhecidas da atualidade, que demorou anos a enfatizar outras plataformas digitais, como o Facebook e o YouTube.

Já o Iphone conseguiu manter-se lado a lado com o ChatGPT nesta conquista, visto que "em novembro de 2007, quatro meses após o seu lançamento, foi nomeado "invenção do ano" pela revista", relembra o "El País" num trabalho dedicado ao sucesso mundial do "modelo de linguagem" da OpenAI, como o próprio se descreve.

Diplomacia internacional atenta

A nível político, o criador do ChatGPT, tem vindo a ser chamado para vários encontros com líderes mundiais, que têm interesse em aprofundar os conhecimentos a cerca desta ferramenta.

excited to visit israel, jordan, qatar, the uae, india, and south korea this week! - Sam Altman (@sama) June 4, 2023

Sam Altman já visitou a Casa Branca, onde se encontrou com Joe Biden, seguindo rumo para o Canadá, Nigéria, Portugal e, em maio, Espanha.