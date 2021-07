Chimpanzés vistos a matar gorilas pela primeira vez

JN Hoje às 17:35 Facebook

Cientistas anunciaram que, pela primeira vez, foram vistos chimpanzés no seu habitat natural a matar gorilas em ataques sem um motivo aparente.

Os ataques mortais foram observados no Parque Nacional de Loango, no Gabão, segundo um artigo publicado na revista "Nature".

O primeiro caso foi registado a 6 de fevereiro de 2019, quando um grupo de 27 chimpanzés atacou cinco gorilas.

"De início, só registamos gritos de chimpanzés e pensámos estar perante um encontro típico entre indivíduos de comunidades vizinhas de chimpanzés", explicou Lara M. Southern, responsável pela pesquisa, em comunicado.

"Mas depois ouvimos batidas no peito, uma característica de exibição dos gorilas, e percebemos que os chimpanzés tinham encontrado um grupo de cinco gorilas", acrescentou.

Enquanto os gorilas adultos conseguiram fugir, uma cria que se separou da mãe não sobreviveu, refere o artigo da "Nature". O ataque durou 52 minutos.

Os investigadores revelam que um ataque semelhante aconteceu a 11 de dezembro de 2019 - 27 chimpanzés atacaram sete gorilas - e a vítima foi igualmente uma cria de gorila. Neste caso, em vez de o gorila morto ser abandonado, "foi quase totalmente consumido por uma fêmea de chimpanzé adulta", refere o estudo. O ataque durou 79 minutos.

Estes encontros foram totalmente diferentes de como as duas espécies normalmente interagem entre si, salientam os investigadores da Universidade de Osnabrück e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha. Embora ambas as espécies possam ser territoriais e violentas, as lutas acontecem quase exclusivamente entre elementos da própria espécie.

"Temos observado regularmente interações pacíficas entre as duas espécies em árvores. Os nossos colegas do Congo testemunharam até interações divertidas entre as duas espécies de grandes primatas", sublinhou Simone Pika, bióloga da Universidade de Osnabrück.

Os investigadores consideram que são precisos mais estudos para perceber o que está na origem desta mudança de comportamento.

"As nossas observações fornecem a primeira evidência de que a presença de chimpanzés pode ter um impacto letal sobre os gorilas. Agora queremos investigar os fatores que desencadeiam essas interações surpreendentemente agressivas", disse Tobias Deschner, primatologista do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, citado em comunicado.