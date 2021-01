Choque com camião mata casal português e filho em França

Vanessa Pereira Hoje às 15:43 Facebook

Um casal e o filho, de nacionalidade portuguesa, morreram, este sábado de madrugada, num acidente numa autoestrada em Nîmes, França. Um choque frontal com um camião que seguia em contra-mão tirou a vida aos três portugueses.

Segundo o JN conseguiu apurar, Cristina Caseiro e Jorge Alves eram pais de Rodrigo Alves. Naturais de Tabuaço, são as vítimas da colisão fatal com um camião, ocorrida cerca das 2.30 horas deste sábado.

De acordo com a imprensa francesa, o acidente aconteceu no sentido Montpellier-Orange, entre as saídas Nîmes-Ouest e Nîmes-Est. O veículo pesado viajou na direção oposta, "provavelmente cinco ou seis quilómetros", especificaram os bombeiros.

"O impacto frontal foi tão violento que as três pessoas morreram de imediato", disse o comandante do corpo de bombeiros de Gard, adiantando que o motorista do camião ficou ferido. As autoridades vão agora investigar os contornos do acidente.

O casal deixa órfãos mais dois filhos, um rapaz e uma rapariga.

"Tabuaço está de luto", lê-se nas redes sociais, onde amigos e familiares prestam homenagem às vítimas.