Cidade brasileira destruída por terramotos leva petrolífera a tribunal nos Países Baixos

Milhares de residentes em Maceió, no nordeste do Brasil, foram obrigados a mudar de casa devido à destruição gerada pelos terramotos com origem na exploração mineira. Agora, os tribunais neerlandeses aceitaram julgar o caso contra a petroquímica Braskem.

A justiça dos Países Baixos decidiu dar seguimento ao caso das famílias da cidade brasileira de Maceió que querem processar a petroquímica Braskem, acusada de ter gerado terramotos nas minas onde operavam, em 2018, destruindo boa parte dos edifícios e abrindo crateras pelas ruas. Segundo avança a imprensa brasileira, mais de 50 mil pessoas foram afetadas, tanto nas habitações como nos seus negócios. Um hospital teve de ser reconstruído noutro local.

A decisão do Tribunal Distrital de Roterdão foi anunciada, nesta quarta-feira, pelos advogados das famílias, que reclamam uma indemnização de milhões de euros. "Todas as justificações das entidades da Braskem foram rejeitadas", afirmou Marc Krestin, do escritório de advocacia Pogust Goodhead, à AFP, explicando que isso significa que as vítimas serão ouvidas pela justiça da Holanda, onde a petroquímica brasileira tem subsidiárias.

Maceió, no nordeste do Brasil, foi "transformada numa cidade fantasma", reconheceu Krestin, informando que, em novembro de 2020, 11 moradores avançaram com uma ação na justiça holandesa, por considerarem que a quantia oferecida pela empresa estava muito abaixo das expectativas.

"O dinheiro que estão a oferecer às vítimas é de longe insuficiente para cobrir os danos que elas sofreram", defendeu o advogado. Já que a petrolífera tem empresas na Holanda, a justiça local entendeu ter jurisdição para aceitar o caso.

Em declarações à imprensa brasileira, Marc Krestin, sublinhou que "levar o caso aos tribunais holandeses é oferecer justiça às pessoas que moravam na região". "Perderam as suas casas, a sua comunidade e o sentido de identidade depois de essa grande empresa ter tirado o que quis da terra, sem pensar duas vezes no meio ambiente e nas pessoas em seu redor". "Pedimos, agora, que a Braskem pare de negar a responsabilidade pelas suas ações e faça o que é certo por todos aqueles que foram prejudicados", concluiu.

Maria Rosângela Silva, de 58 anos, é uma das queixosas e não escondeu a satisfação face à decisão do tribunal. "Graças a Deus, esta quarta-feira é o meu aniversário e acordo com esta notícia. Sou a mulher mais feliz do mundo", reconheceu, lamentando que todo o seu bairro tenha desmoronado, obrigando a família a mudar-se.