Cidade ucraniana transfere estátuas de escritores russos para o canil

A cidade ucraniana de Dnipro, capital regional do centro-leste da Ucrânia, vai desmontar os monumentos a personalidades russas e soviéticas e transferi-los para o abrigo municipal de animais, informou terça-feira o presidente da câmara, Boris Filatov.

Numa publicação no Facebook, Boris Filatov anunciou que o comité executivo do conselho municipal decidiu, sem esperar por uma decisão do Ministério da Cultura, remover os monumentos aos literatos Alexander Pushkin, Mikhail Lomonosov e Maxim Gorky, além de outras personalidades russas e soviéticas.

As estátuas vão ser desmontadas nos próximos dias e transferidas para as instalações da empresa municipal "Zookontrol", que gere o canil municipal.

"Deixe-as [estátuas] ficarem lá por enquanto", disse o presidente da câmara de Dnipro.

Este mês, as autoridades da cidade de Shepetivka, na região de Khmelnytskyi, também no centro da Ucrânia, decidiram remover um monumento ao escritor soviético Nikolai Ostrovsky, conhecido por ser o autor de "Como o aço foi temperado".

Enquanto isso, na cidade de Izmail, da região de Odessa, no sul do país, foi desmantelada uma estátua do general russo Alexander Suvorov, que no século XVII participou da repressão de revoltas no Império Russo.