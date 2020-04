Cientistas batizam nova espécie de cobra com o nome Salazar Slytherin

César Castro Hoje às 11:43 Facebook

Animal foi descoberto durante uma expedição a Arunachal Pradesh, na Índia. Investigadores decidiram homenagear J. K. Rowling ao atribuir nome de uma das personagens da saga Harry Potter a uma nova espécie de víbora.

Uma equipa de investigadores da Índia, fãs da saga Harry Potter, decidiu "batizar" uma cobra com o nome de Salazar Slytherin, em homenagem a um dos quatro fundadores da Escola de Magia e Feitiçaria de Hogwarts, a par de Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw. Slytherin tinha, aliás, a propensão de falar com serpentes.

O animal verde e brilhante foi descoberto em julho de 2019 a rastejar nas florestas de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, conhecido por ser um paraíso para quem se dedica ao estudo dos répteis e anfíbios. No entanto, só agora foi conhecido nas páginas da revista Zoosystematics and Evolution.

Conhecida por Trimeresurus, esta "nova" espécie distingue-se das restantes serpentes por ter uma faixa laranja-avermelhada no lado da cabeça, no caso dos machos. As víboras deste género são venenosas e estão por todo o leste e sudeste da Ásia. Estima-se que haja, pelo menos, 48 outras do mesmo género.

"A diversidade de víboras está provavelmente subestimada, pois várias espécies são morfologicamente enigmáticas, dificultando a sua distinção no campo", lê-se no artigo científico.

Recorde-se que o nome daquela personagem da série de fantasia foi inspirado em António de Oliveira Salazar, "o ditador português", como lhe chamou a escritora britânica J. K. Rowling, em 2017.