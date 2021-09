Cientistas desceram ao misterioso "Poço do Inferno" para procurar sinais do sobrenatural

Maria Campos com AFP Hoje às 16:23 Facebook

Uma equipa de espeleólogos de Omã fez o que se acredita ser a primeira descida ao fundo do lendário Poço de Barhout, no Iémen.

O "Poço do Inferno", como é conhecido popularmente, é um buraco de 30 metros de largura, localizado no solo do deserto da província oriental de Al-Mahra, no Iémen, tem cerca de 112 metros de profundidade e, de acordo com alguns relatos, exala odores estranhos.

É um lugar misterioso, há muito tempo objeto de mitologia e folclore. Ao longo dos séculos, circularam histórias de figuras malignas, conhecidas como génios, que viveriam dentro do poço, que alguns consideram ser o portão do inferno.

"Alguns dizem que é onde apóstatas e não-crentes são torturados após a morte", disse Mohammed al-Kindi, professor de geologia da Universidade Alemã de Tecnologia de Omã, numa entrevista ao "The National". "Outros acreditam que as suas cabeças seriam decepadas assim que lá estivessem".

Muitos residentes locais não visitam o vasto fosso nem se atrevem sequer a falar sobre ele, por medo que isso lhes traga azar.

Em junho, as autoridades do Iémen admitiram que nunca tinham chegado ao fundo do poço e que não sabiam o que havia nas profundezas do misterioso buraco, que estimaram ter "milhões e milhões" de anos. "Fomos visitar a área e entrámos no poço, atingindo mais de 50-60 metros de profundidade", disse Salah Babhair, diretor-geral da autoridade de investigação geológica e recursos minerais de Mahra. "Apercebemo-nos de coisas estranhas lá dentro. Também sentimos um cheiro estranho... É uma situação misteriosa."

Agora, a Equipa de Exploração de Cavernas de Omã desceu até às profundezas do poço, mas não encontrou nenhum sinal do sobrenatural. No seu interior, havia cobras, animais mortos e pérolas. "Havia cobras, mas não incomodam a menos que alguém as incomode", disse Kindi, um dos oito espeleólogos profissionais que desceram pelo buraco na semana passada, em declarações à AFP.

A equipa recolheu amostras de água, pedras, solo e alguns animais mortos, que ainda não foram analisados. "Havia pássaros mortos, o que cria alguns odores maus, mas não havia um cheiro insuportável", acrescentou.

O perito espera que as suas descobertas possam dissipar alguns dos mitos que cercam a caverna e outros locais semelhantes. "Eu acredito que o 'Poço do Inferno' é uma caverna lendária. Agora, a caverna não deve ter nenhum outro nome além da área em que está."

Para garantir que não haja nenhum fenómeno demoníaco noutros locais semelhantes, Kindi planeia agora visitar a região de Hadramout, no Iémen, para investigar se um buraco semelhante poderia conter os segredos do submundo. "Não tenho dúvidas de que o de Hadramout também será normal, e até pequeno. Mas vamos descobrir", rematou.