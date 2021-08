Cientistas encontram acidentalmente a "ilha mais a norte do Mundo"

M. C. Hoje às 11:37 Facebook

Cientistas encontraram uma nova ilha na costa da Gronelândia, que acreditam que seja o ponto mais a norte do Mundo.

"Não era a nossa intenção descobrir uma nova ilha", disse o explorador polar e chefe da estação de investigaçãodo Ártico, na Gronelândia, Morten Rasch, sobre a descoberta. "Só fomos lá para colher amostras."

Inicialmente, os cientistas pensaram que tinham chegado a Oodaaq, uma ilha descoberta por uma equipa dinamarquesa em 1978. Só mais tarde, ao verificar a localização exata, perceberam que estavam numa ilha 780 metros a noroeste.

"Todos ficaram felizes por termos encontrado o que pensávamos ser a ilha de Oodaaq", disse a empreendedora suíça Christiane Leister, criadora da Fundação Leister, que financiou a expedição. "É um pouco como os exploradores do passado, que pensavam que tinham pousado num determinado lugar, mas na verdade encontraram um lugar totalmente diferente."

De acordo com o "The Guardian", a pequena ilha, que mede cerca de 30 metros de diâmetro e um pico de cerca de três metros, consiste em lama do fundo do mar, bem como morena - solo e rocha deixados para trás pelo movimento dos glaciares. A equipa quer chamá-la de "Qeqertaq Avannarleq", que significa "a ilha mais a norte".

Segundo os cientistas, embora a nova ilha tenha sido exposta pelo deslocamento da camada de gelo, a sua aparência não é agora uma consequência direta do aquecimento global, que tem reduzido o manto de gelo da Gronelândia.

Rene Forsberg, professor e diretor de geodinâmica do Instituto Espacial Nacional da Dinamarca, disse que a área ao norte da Gronelândia tem um dos mais espessos gelos marinhos polares, embora ele tenha acrescentado que agora tem 2-3 metros de espessura no verão, em comparação com 4 metros quando ele primeiro visitado como parte da expedição que descobriu Oodaaq em 1978.

Qualquer esperança de estender as reivindicações territoriais no Ártico depende se é de facto uma ilha ou algo que pode desaparecer novamente. Uma ilha precisa de permanecer acima do nível do mar na maré alta. "Atende aos critérios de uma ilha. Esta é atualmente a terra mais setentrional do mundo", disse Forsberg, acrescentando, contudo, um alerta: "Estas pequenas ilhas vêm e vão."

O território autónomo dinamarquês da Gronelândia fez manchetes nos últimos anos, principalmente em 2019, quando o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, disse que queria comprar o território ártico. A proposta, qualificada de "absurda" pelo governo dinamarquês, causou confusão diplomática, mas também sinalizou um renovado interesse norte-americano pela região.