Cinco mortos e um ferido grave em queda de helicóptero no Alasca

Um helicóptero despenhou-se no Alasca, nos Estados Unidos (EUA), na área do glaciar Knik, causando a morte de cinco pessoas e deixando uma em estado grave, embora se encontre estável.

O Departamento de Segurança Pública do Alasca revelou, através de um comunicado, que recebeu um relatório de um helicóptero desaparecido e a localização de possíveis destroços na noite de sábado.

Uma equipa de resgate do Centro de Coordenação de Resgate do Alasca foi enviada ao local do acidente um pouco depois das 22:00 horas de sábado, encontrando cinco tripulantes mortos e apenas um sobrevivente, que foi transportado para o hospital.

As identidades dos ocupantes do helicóptero não foram divulgadas, mas as autoridades estão a notificar os familiares das vítimas, enquanto o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) se encontra a investigar o acidente.