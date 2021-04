Construção de piscina revela ossadas da Idade do Gelo num quintal em Las Vegas

Rafaela Pereira Hoje às 00:46 Facebook

Um casal de Las Vegas, no estado americano de Nevada, terá de aguardar para continuar a construir a sua piscina, depois de ser descoberto no terreno um conjunto de ossadas que datam da mais recente era do gelo na Terra.

Matt Perkins e o marido, que se mudaram recentemente do estado de Washington para uma casa recém-construída em Las Vegas, explicaram que as ossadas foram encontradas a cerca de 1,5 metros de profundidade.

Após investigação, as autoridades adiantaram que não se tratavam de restos mortais humanos e foram chamados cientistas para apurar a origem do achado. O diretor do centro de ciência do Nevada, Joshua Bonde, constatou que os ossos tinham entre 6 e 14 mil anos e que teriam pertencido a um cavalo ou um mamífero de tamanho semelhante. Ainda de acordo com este responsável, a área onde foram encontrados era alimentada por fontes naturais e servia como local de irrigação para a vida selvagem, no Deserto de Mojave, há cerca de 14 mil anos.

Esta descoberta foi feita perto do Monumento Nacional de Fossil Beds, em Tule Springs, onde foram desenterrados anteriormente outros fósseis raros, como os de mamutes.

Segundo as leis do país, os fósseis encontrados em terreno privado pertencem aos proprietários, pelo que, Matt Perkins está agora a decidir a melhor forma para preservar o fóssil.