Coreia do Norte dispara suposto míssil no mar ao largo da costa leste

A Coreia do Norte lançou hoje um suposto um míssil balístico no mar, ao largo da costa leste, disseram autoridades sul-coreanas e japonesas, na aparente oitava ronda de testes de armas do país este ano.

A informação foi avançada por fonte do Estado-Maior da Coreia do Sul e também pelo Ministério da Defesa do Japão, sem adiantarem detalhes.

Um aviso da segurança marítima da guarda costeira do Japão disse que "um objeto possivelmente míssil balístico" foi lançado da Coreia do Norte e que provavelmente caiu no mar.

Embarcações na área foram avisadas para ficarem longe de objetos que possam ter caído do ar e denunciá-los às autoridades.

A Coreia do Norte realizou no mês passado sete rondas de testes de mísseis, tendo alguns especialistas considerado tratar-se de uma tentativa de aperfeiçoar a sua tecnologia de armas e pressionar o governo norte-americano a fazer concessões, como o alívio de sanções económicas.

A Coreia do Norte mais tarde interrompeu a atividade de testes após o início dos Jogos Olímpicos de Inverno na China.

Alguns especialistas previram que a Coreia do Norte retomaria os testes e possivelmente lançaria armas maiores após as Olimpíadas.