Coreia do Norte lança novo projétil para o Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou novo "projétil não identificado" na direção do Mar do Japão, informou, esta segunda-feira, o exército sul-coreano, apenas seis dias depois de um teste do que Pyongyang descreveu como um míssil hipersónico.

"A Coreia do Norte lançou projétil não identificado no Mar do Leste (nome dado ao Mar do Japão, nas duas Coreias)", informou o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, num breve comunicado sobre o lançamento, que também foi confirmado pelo Governo japonês.

O teste ocorre apenas seis dias depois de Pyongyang - que não mostrou sinais de abertura ao diálogo com Seul ou Washington - ter testado um outro projétil, que a Coreia do Norte descreveu como um novo míssil hipersónico e que os sistemas de deteção sul-coreanos e japoneses tiveram problemas em identificar, devido ao seu voo irregular.

Na passada semana, o líder norte-coreano Kim Jong Un, durante uma conferência política, prometeu reforçar as suas forças militares, apesar das dificuldades relacionadas com a pandemia de covid-19.

As negociações sobre o programa nuclear da Coreia do Norte, lideradas pelos EUA, estão suspensas desde 2019, devido a disputas sobre sanções internacionais ao regime de Pyongyang.

O Governo do Presidente norte-americano Joe Biden pediu repetidamente o regresso da diplomacia nuclear, "em qualquer lugar e em qualquer momento", mas a Coreia do Norte alegou que os EUA devem primeiro retirar as sanções.