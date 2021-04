Coreia do Norte participa nos Jogos Olímpicos com medo da covid-19

JN Hoje às 15:53 Facebook

A Coreia do Norte anunciou, esta terça-feira, que não irá participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio no verão por preocupações com a segurança dos atletas devido à pandemia de covid-19.

Numa reunião realizada a 25 de março, o motivo alegado pelo Comité Olímpico norte-coreano foi a prioridade em "proteger os atletas da crise sanitária mundial causado pela covid-19", de acordo com o Ministério dos Desportos de Pyongyang.

A Coreia do Norte, que tem um sistema de saúde pública decrépito, tem tomado medidas rigorosas contra o coronavírus, incluindo o encerramento das suas fronteiras. O país afirma oficialmente que não tem casos de vírus, mas especialistas estão céticos quanto a isso.

Este anúncio de Pyongyang põe fim às esperanças de Seul, capital da Coreia do Sul, de usar Tóquio2020, os Jogos Olímpicos adiados para este verão devido à pandemia, para um relançamento do processo de negociações entre Pyongyang e Washington, que está suspenso desde o fracasso da cimeira de Hanói entre Kim e Trump, em fevereiro de 2019.