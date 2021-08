Crianças chinesas só vão poder jogar uma hora online aos fins de semana e feriados

JN Hoje às 19:11 Facebook

As crianças e jovens com menos de 18 anos só poderão jogar online uma hora às sextas-feiras, fins de semana e feriados, anunciou a entidade reguladora dos videojogos da China.

A Administração Nacional de Imprensa e Publicação disse à agência de notícias estatal Xinhua que o jogo online só seria permitido entre as 20 e as 21 horas, às sextas-feiras e aos fins de semana e feriados, e também instruiu as empresas de videojogos a evitarem que as crianças joguem fora desse horário.

As inspeções às empresas também vão aumentar, para verificar se os limites de tempo estão a ser cumpridos, explicou o regulador, que pretende acabar com o que chama de "vício infantil de videojogos".

As regras anteriores limitavam o tempo de jogo online das crianças a 90 minutos por dia, aumentando para três horas nos feriados.

Esta mudança reflete uma preocupação de longa data da China sobre o impacto do jogo em excesso sobre as crianças e jovens. Um mês antes das últimas restrições, um artigo publicado pelo jornal estatal "Economic Information Daily" revelava que muitos adolescentes se tornaram viciados em jogos online e isso estava a ter um impacto negativo sobre eles. O artigo provocou quedas significativas no valor das ações de algumas das maiores empresas de jogos online da China.

Em julho, a gigante chinesa de videojogos Tencent anunciou que iria usar o reconhecimento facial para impedir que as crianças jogassem entre 22 e as 8 horas. Isso aconteceu porque surgiram relatos de que as crianças estariam a usar as credenciais de adultos para fugir às regras.