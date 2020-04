Cristo Redentor veste-se de médico para homenagear profissionais de saúde

JN Hoje às 11:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Brasil, prestou uma homenagem a todos os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente a lutar contra a pandemia do novo coronavírus.

No corpo da estátua foi projetada a indumentária de um médico e ainda escrita a palavra "obrigada" em várias línguas.

Noutras projeções, foi possível ver a estátua com imagens de médicos e enfermeiros reais, acompanhados das hashtags "#FiqueEmCasa" e "EstamosJuntos".

Foi com uma bata branca de médico e um estetoscópio pendurado nos ombros que o Cristo Redentor agradeceu e homenageou os profissionais da saúde que atuam no combate ao novo coronavírus. A imagem resultou de uma projeção. Um espetáculo de luzes que marcou o evento #FormouEsperança, realizado como forma de passar uma mensagem de otimismo para a população.

Ainda no âmbito desta homenagem, foi celebrada junto ao Cristo Redentor a Consagração do Brasil, evento que só tinha acontecido a quando da inauguração da estátua, em 1931.