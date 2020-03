Cronologia de acontecimentos da epidemia do coronavirus

JN Hoje às 03:05 Facebook

14 de março de 2020: número mundial de infetados com Covid-19 é de 150.054 pessoas. O número total de mortos é de 5.617. Portugal regista nesta data 169 infetados e zero mortos, veja aqui os momentos-chave da nova pandemia.

31 de dezembro de 2019

Organização Mundial de Saúde (OMS) revela haver mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida detetados na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei.

1 de janeiro de 2020

É encerrado o mercado de peixe e carne de Wuhan que se pensa estar na origem da contaminação, dado que os doentes tinham todos ligação ao local.

4 de janeiro de 2020

São 44 os casos de doentes com uma pneumonia de origem desconhecida reportados pelas autoridades chinesas.

10 de janeiro

É registado o primeiro morto, um homem de 61 anos, frequentador do mercado de Wuhan. Oficialmente há 41 pessoas infetadas na China. As autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias como um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em sete doentes.

13 de janeiro

Primeiro caso confirmado fora da China, na Tailândia.

15 de janeiro

Primeiro caso reportado no Japão do novo coronavírus, entretanto designado como 2019-nCoV.

Primeira declaração das autoridades portuguesas sobre o novo coronavírus. A diretora-geral da Saúde estima, com base nas informações provenientes da China, que o surto estará contido e que uma eventual propagação em massa não é "uma hipótese no momento a ser equacionada".

20 de janeiro

Autoridades confirmam que há transmissão entre seres humanos.

21 de janeiro

Primeiro caso nos Estados Unidos, num doente em Washington regressado de Wuhan.

22 de janeiro

Macau confirma o primeiro caso da doença, numa altura em que há mais de 440 infetados.

Começa o isolamento da cidade de Wuhan ao mundo. Autoridades de saúde chinesas cancelam voos e saída de comboios.

Portugal anuncia que acionou os dispositivos de saúde pública e tem três hospitais em alerta: São João (Porto), Curry Cabral e Estefânia (ambos Lisboa).

23 de janeiro

OMS reúne comité de emergência na Suíça para avaliar se o surto constitui uma emergência de saúde pública internacional. Decide não a decretar.

Autoridades chinesas proíbem entradas e saídas numa segunda cidade, Huanggan, a 70 km de Wuhan. As duas cidades têm em conjunto mais de 18 milhões de habitantes.

Alguns aeroportos no mundo, como no Dubai, nos Estados Unidos e nalguns países africanos, começam a tomar precauções para lidar com o fluxo de turistas chineses que tiram férias no Ano Novo Lunar, que coincide com o surto.

24 de janeiro

Confirmados em França os primeiros dois casos na Europa, ambos importados.

25 de janeiro

Pequim suspende as viagens organizadas na China e ao estrangeiro.

Austrália anuncia primeiro caso. Hong Kong declara estado de emergência.

Primeiro caso suspeito em Portugal, mas as análises revelam que é negativo.

27 de janeiro

O Centro Europeu de Controlo das Doenças pede aos estados-membros da União Europeia que adotem "medidas rigorosas e oportunas" para controlo do novo coronavírus.

28 de janeiro

Mecanismo Europeu de Proteção Civil é ativado, a pedido de França, para repatriamento dos franceses em Wuhan.

Confirmados dois casos, um na Alemanha e outro no Japão, de doentes que não estiveram na China, tendo sido infetados nos seus países por pessoas provenientes de Wuhan.

29 de janeiro

Pelo menos 17 portugueses pedem para sair da China, quase todos na região de Wuhan.

Finlândia confirma primeiro caso.

Rússia encerra fronteira terrestre com a China.

Estudo genético confirma que o novo coronavírus terá sido transmitido aos humanos através de um animal selvagem, ainda desconhecido, que foi infetado por morcegos.

30 de janeiro

OMS declara surto como caso de emergência de saúde pública internacional, mas opõe-se a restrições de viagens e trocas comerciais.

31 de janeiro

Estados Unidos decidem proibir a entrada de estrangeiros que tenham estado na China nos últimos 14 dias e impor quarentena a viajantes de qualquer nacionalidade provenientes da província de Hubei.

1 de fevereiro

Austrália proíbe entrada no país a não residentes vindos da China.

2 de fevereiro

Os 18 portugueses e as duas brasileiras retirados da cidade de Wuhan chegam a Lisboa e ficam em isolamento voluntário por 14 dias.

Filipinas anunciam o primeiro caso mortal no país. É a primeira morte fora da China.

3 de fevereiro

OMS anuncia que está a trabalhar com a Google para travar informações falsas sobre o novo coronavírus.

11 de fevereiro

OMS decide dar oficialmente o nome de Covid-19 à infeção provocada pelo novo coronavírus.

13 de fevereiro

Autoridades chinesas mudam a forma de contabilizar e assumir casos de infeção. Passam a contar não apenas os casos com confirmação laboratorial, mas também os que têm confirmação clínica apoiada por exames radiológicos.

14 de fevereiro

Segunda morte confirmada fora da China, no Japão.

15 de fevereiro

Um turista chinês de 80 anos morre em França. É a primeira morte registada na Europa - o primeiro europeu a morrer no seu continente acontece a 26 de fevereiro.

16 de fevereiro

Terceira morte confirmada fora da China, num turista chinês que visitava França.

19 de fevereiro

Dois primeiros casos revelados no Irão. No mesmo dia é anunciado que os dois morreram devido ao Covid-19.

20 de fevereiro

Autoridades chinesas voltam a alterar a metodologia da contagem de infetados, uma decisão que se reflete numa descida acentuada no número de novos casos.

Coreia do Sul regista a primeira morte.

21 de fevereiro

Autoridades chinesas anunciam que surto está "sob controlo".

Itália regista primeira vítima mortal, um italiano de 78 anos.

22 de fevereiro

Irão fecha escolas, universidades e centros educativos em duas cidades. País confirma mais de 40 casos de infeção e oito mortes.

23 de fevereiro

Autoridade japonesas confirmam que um português, Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao vírus da infeção Covid-19.

Presidente da China, Xi Jiping, admite que o surto é a mais grave emergência de saúde no país desde a fundação do regime comunista, em 1949.

Autoridades italianas ordenam suspensão dos festejos do Carnaval de Veneza.

Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que epidemia coloca em risco a recuperação económica mundial e manifesta disponibilidade para ajudar financeiramente os países mais pobres e vulneráveis.

24 de fevereiro

Comissão Europeia anuncia mobilização de 230 milhões de euros para apoiar a luta global contra o Covid-19.

Diretor-geral da OMS avisa que o mundo tem de se preparar para uma "eventual pandemia", considerando "muito preocupante" o "aumento repentino" de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.

25 de fevereiro

O português infetado a bordo de um navio de cruzeiros atracado no Japão é enviado para um hospital de referência local.

O especialista que liderou a equipa da OMS enviada à China afirma que o mundo "simplesmente não está pronto" para enfrentar a epidemia.

26 de fevereiro

Ocorre a primeira morte em França, que é também a primeira fatalidade na Europa. A vítima é um homem de 60 anos.

Primeiro caso de contágio na América do Sul. É no Brasil, um homem de 61 anos, de São Paulo, regressado do norte de Itália.

Vários países confirmam igualmente os primeiros casos: Grécia, Finlândia, Macedónia do Norte, Geórgia e Paquistão.

OMS revela que o número de novos casos diários confirmados no resto do mundo ultrapassou pela primeira vez os registados na China.

27 de fevereiro

Arábia Saudita suspende temporariamente a entrada de peregrinos que visitam a mesquita do profeta Maomé e os lugares sagrados do Islão em Meca e Medina, bem como turistas de países afetados pelo coronavírus.

Segundo português hospitalizado no Japão "por indícios relacionados" com o Covid-19, também tripulante do navio de cruzeiros Diamond Princess.

A DGS divulga orientações às empresas, aconselhando-as a definir planos de contingência para casos suspeitos entre os trabalhadores que contemplem zonas de isolamento e regras específicas de higiene, e para portos e viajantes via marítima, que define que qualquer caso suspeito validado deve ser isolado e que apenas um elemento da tripulação deve contactar com o passageiro.

28 de fevereiro

Primeiro caso confirmado na África subsariana, na Nigéria, depois de terem sido identificadas infeções no norte do continente, no Egito e na Argélia.

Suíça proíbe pelo menos até 15 de março qualquer evento público ou privado que reúna mais de mil pessoas.

Comissão Europeia solicita aos Estados-membros da UE que avaliem os impactos económicos do novo coronavírus.

OMS aumenta para "muito elevado" o nível de ameaça do novo coronavírus.

Responsáveis da Feira Internacional de Turismo de Berlim anunciam a suspensão do evento, considerado o maior do mundo, que se deveria realizar entre 4 e 8 de março.

Governo português reforça em 20% o stock de medicamentos em todos os hospitais do país, além de estar a preparar um eventual reforço de recursos humanos.

29 de fevereiro

Governo francês anuncia cancelamento de "todas as concentrações com mais de 5.000 pessoas" em espaços fechados e alguns eventos no exterior, como a meia-maratona de Paris.

Primeira vítima mortal nos Estados Unidos da América.

1 de março

Governo das Astúrias confirma primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus na região espanhola, o escritor chileno Luis Sepúlveda, que esteve recentemente na Póvoa de Varzim, em Portugal.

Macau com perdas históricas nas receitas do jogo em fevereiro, menos 87,8% em relação a igual período de 2019, num mês em que os casinos fecharam por 15 dias devido ao surto de Covid-19.

Adriano Maranhão, primeiro português infetado no Japão, tem alta hospitalar.

2 de março

Confirmados dois primeiros casos em Portugal

Funcionários públicos em teletrabalho ou isolamento profilático sem perda de salário em Portugal, segundo um despacho do Governo.

3 de março

Primeira morte em Espanha.

Itália confirma 79 mortes.

Número de infetados em Portugal sobe para quatro. Mais de três mil mortos e de 91 mil infetados em todos os continentes, segundo dados da OMS. Os países mais afetados são China, Coreia do Sul, Irãoe Itália.

Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotaram capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas

Comissão Nacional de Proteção Civil passa a funcionar em permanência, para fazer face ao novo coronavírus.

Governo português dá cinco dias às empresas públicas para elaborarem planos de contingência.

Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), que gere a política monetária do país, corta em 50 pontos base as taxas de juro, devido ao novo coronavírus. O presidente da Fed, Jerome Powell, considera inevitável que os efeitos do surto alastrem às economias mundiais e alterem o seu normal funcionamento "durante algum tempo".

FMI e Banco Mundial anunciam que reuniões de abril, que se realizam anualmente em Washington, vão ser feitas à distância, em "formato virtual".

4 de março

Itália, o país europeu mais afetado, fecha todas as escolas e universidades. Tinha então 3,089 infetados e 107 mortos.

Número de infetados em Portugal sobre para seis. Em todo o mundo, há registo de mais de 3.100 mortos e de 93.100 infetados em 77 países de cinco continentes.

Mais de 290 milhões de jovens sem aulas em todo o mundo, segundo a UNESCO.

Os trabalhadores em quarentena em Portugal por determinação de autoridade de saúde vão receber integralmente o rendimento nos primeiros 14 dias, diz despacho do Diário da República.

O primeiro-ministro português anuncia linha de crédito para apoio de tesouraria a empresas afetadas pelo impacto económico do surto do novo coronavírus, caso seja necessário, no valor inicial de 100 milhões de euros.

Banco Mundial anuncia 12.000 milhões de dólares (cerca de 10.786 milhões de euros) para ajudar os países que enfrentam impactos económicos e de saúde.

O setor dos serviços contraiu pela primeira vez na China desde que há registos.

FMI diz que crescimento mundial será inferior em 2020 ao de 2019 devido ao impacto da epidemia do novo coronavírus, mas que é "difícil prever quanto".

Surto diminuiu exportações mundiais em 50 mil milhões de dólares em fevereiro, segundo uma análise publicada pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento.

5 de março

Portugal com nove casos de infeção. O número de pessoas infetadas em todo o mundo aumenta para 97.510, das quais 3.346 morreram, em 85 países e territórios. A China é o país mais afetado (80.409 casos e 3.012 mortes); seguido pela Coreia do Sul (6.088 casos, 35 mortes), Itália (3.858 casos, 148 mortes) e Irão (3.513 casos, 107 mortes).

Bolsa de Turismo de Lisboa adiada para 27 a 31 de maio

Perdas das companhias aéreas mundiais podem chegar aos 113 mil milhões de dólares (101,1 mil milhões de euros), estima a associação internacional de transporte aéreo (IATA).

TAP reduz 1.000 voos em março e abril devido a quebra nas reservas, suspende investimentos e avança com licenças sem vencimento.

O Fundo Monetário Internacional disponibiliza 50 mil milhões de dólares (cerca de 46,7 mil milhões de euros) para combater o surto.

6 de março

13 casos infetados em Portugal. Número de casos no mundo ultrapassa os 100 mil, das quais 3.456 morreram, em 92 países e territórios. A China (sem as regiões administrativas de Macau e Hong Kong), o país onde a epidemia foi declarada no final de dezembro, soma 80.552 casos e 3.042 mortes.

Preço do barril de Brent cai mais de 6%, para 47 dólares, devido à quebra da procura

7 de março

Número de infeções em Portugal sobe para 21

Visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte suspensas temporariamente. A ministra da Saúde portuguesa, Marta Temido, recomenda também o adiamento de eventos sociais.

Uma escola de Idães, em Felgueiras, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho foram encerrados por serem instituições relacionadas com casos de pessoas infetadas em Portugal.

Governo italiano proíbe as entradas e saídas da Lombardia e de outras 11 províncias próximas para limitar a disseminação do coronavírus, que já causou 233 mortes e 5.061 infetados em todo o país.

8 março

Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa decide entrar em quarentena de 14 dias após receber em Belém uma turma de Felgueiras.

Mais quatro casos em Portugal, número de infetados sobe para 25.

Reino Unido anuncia um aumento de 64 novos casos, elevando-o a um total de 273 casos. Este país regista três mortos.

EUA tem 564 infetados, os mortos são 21.

Itália confirma 1.492 casos adicionais e 133 mortes. Números totais: 7.375 infetados e 366 mortos. O primeiro-ministro Giuseppe Conte estendeu o bloqueio de quarentena para cobrir toda a região da Lombardia e outras 14 províncias do norte do país.

Registado o primeiro morto em África, que ocorre no Egito - um cidadão alemão hospitalizado a 1 de março e depois sofreu insuficiência respiratória causada por pneumonia aguda.

9 março

Alemanha regista as duas primeiras mortes no país. Infetados aumentam para 1.176.

Chipre confirma os dois primeiros casos de infetados.

Números da Espanha aumentam para 1.231 casos, com 30 mortes.

Itália: 9.172 infetados e 463 mortos.

França revela que os deputados Guillaume Vuilletet e Sylvie Tolmont estão infetados, havendo cinco deputados da Assembleia com Covid-19. Também foi confirmado que o ministro da Cultura, Franck Riester, havia testado positivo. O número de casos aumentou para 1.412.

10 março

O primeiro-ministro italiano Conte estende o bloqueio de quarentena a toda a Itália, incluindo restrições de viagens e a proibição de reuniões públicas. Número de infetados sobe para 10.149, número de mortos é já 631.

Portugal: 41 infetados

11 março

Organização Mundial de Saúde passa a considerar o Covid-19 como uma pandemia, isto é um surto de doença com distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea.

Itália anuncia que o jogador da Juventus Daniele Rugani, colega de Ronaldo, testa positivo para Covid-19. Total de infetados em Itália: 12.462. Total de mortos: 827.

Portugal: 59 infetados.

12 março

Portugal decide encerrar todos os estabelecimentos de ensino até ao final das férias da Páscoa. Portugal tem agora 78 pessoas infetadas e ainda zero mortes relacionadas com Covid-19.

Em apenas um dia, Itália regista 2651 novos infetados, elevando o número de doentes com Covid-19 para 15.113. Nas mesmas 24 horas, morreram 189 italianos. O total de mortos em Itália é agora 1.016.

13 março

Europa toma o lugar da China como maior epicentro do coronavírus, diz a OMS, numa altura em que o crescimento de casos abranda no país oriental (China tem agora 80.815 infetados e 3.117 mortos) e acelera em Itália e no resto do continente europeu.

Portugal: 112 infetados com o Covid-19.

61 países da África, Ásia, Europa, Oriente Médio, América do Norte e América do Sul anunciaram ou implementaram fecho total ou parcial de escolas e universidades.

Trinta e nove países fecharam todas as escolas, afetando 421,4 milhões de crianças e jovens.

Nesta altura são 11 os países que proíbem a entrada de voos de Portugal (e da Europa): Arábia Saudita, Argentina, El Salvador, EUA, Guatemala, Itália, Jordânia, Kuwait, Nepal, República Checa e Venezuela.

Estados Unidos proíbem entrada de voos de passageiros vindos do espaço Schengen na Europa (26 países, incluindo obviamente Portugal) durante 30 dias.

Venezuela, país de 32 milhões de habitantes, confirma os dois primeiros casos de infetados: uma pessoa vinda dos EUA e outra de Espanha. O país de Nicolas Maduro também proibiu voos vindos da Europa durante um mês.

Eslováquia, Malta e República Checa fecham fronteiras com os países membros da EU.

14 março

Número mundial de infetados: 150.054. Total de mortos: 5.617

Portugal: 169 infetados. Nas últimas 24 horas houve 57 novos casos. Não há ainda mortes em Portugal.

China: 80.824 infetados, 3.189 mortos.

Itália: 17.660 infetados, 1.266 mortos

Irão: 12.729 infetados, 611 mortos.

Coreia do Sul: 8.086 infetados, 72 mortos.

Espanha: 6.023 infetados, 191 mortos.

Alemanha: 3.953 infetados, 8 mortos.

França: 3.661 infetados, 79 mortos

EUA: 2.340 infetados, 51 mortos.

Japão: 788 infetados, 22 mortos