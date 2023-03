Cuba com mais candidatos mulheres, negros e jovens

Cadernos eleitorais mais heterogéneos num sistema ainda unipartidário. Votação para eleger 470 deputados vai legitimar poder do Partido Comunista.

Os eleitores cubanos dirigem-se, este domingo, às urnas para eleger os 470 rostos que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Nacional do Poder Popular nos próximos cinco anos. A principal mudança, comparativamente com as últimas eleições legislativas, é que há agora mais mulheres, negros e jovens nos cadernos eleitorais. Apesar da alargada panóplia de aspirantes a deputados, o Estado da América do Sul rege-se por um sistema unipartidário, no qual o Partido Comunista de Cuba (PCC) lidera sem abrir margem a qualquer oposição política.

Este ano, o ato eleitoral fica marcado por uma maior heterogeneidade de candidatos, já que um quinto dos pretendentes ao Parlamento de Havana são jovens entre 18 e 35 anos de idade, enquanto mais de metade são mulheres. O número de negros na disputa também cresceu, o que pode impulsionar um salto equitativo na questão racial.