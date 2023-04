Dalai Lama desculpa-se após pedir a criança que lhe chupe a língua

JN Hoje às 11:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Dalai Lama pediu desculpa, esta segunda-feira, depois de começar a circular, nas redes sociais, um vídeo no qual se vê o líder espiritual do Tibete a beijar um menino na boca, pedindo-lhe ainda para lhe chupar a língua.

O episódio aconteceu em fevereiro deste ano, no templo do Dalai Lama, em Dharamshala, na índia, quando o chefe de Estado tibetano participou numa audiência de cerca de 100 estudantes que terminaram os estudos na Indian M3M Foundation.

Durante o evento, um menino aproximou-se do líder de 87 anos e perguntou-lhe se o poderia abraçar. Dalai Lama respondeu afirmativamente, sugerindo-lhe que subisse à plataforma onde estava sentado e apontou para a própria bochecha, pedindo um beijo à criança. De seguida, o chefe de Estado acabou por dar um beijo na boca do rapaz e disse-lhe que podia "chupar-lhe a língua", colocando-a de fora, testa com testa com o menino, que replicou o gesto enquanto a plateia ria.

PUB

A interação foi gravada e, rapidamente, um vídeo do momento começou a ser amplamente divulgado nas redes sociais, onde as críticas dos internautas se fizerem notar.

Vários utilizadores classificaram a atitude de Dalai Lama como "inapropriada", "escandalosa" ou "nojenta", o que levou o líder tibetano a reagir no imediato.

"Sua santidade deseja desculpar-se com o menino e a sua família, bem como com os seus muitos amigos em todo o Mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado. Sua santidade costuma provocar as pessoas que conhece de maneira inocente e divertida, mesmo em público e diante das câmaras. Ele lamenta o incidente", pode ler-se num comunicado publicado no Twitter.

No Tibete mostrar a língua é uma saudação cultural, observada como sinal de respeito.

Dalai Lama, cujo verdadeiro nome é Tenzin Gyatso, é a figura mais sagrada do budismo tibetano e vive exilado na Índia desde 1959, altura em que o Tibete foi anexado pela China.