De óculos e uma mala preta: a nova figura-mistério do círculo íntimo de Kim Jong-un

Um vestido discreto, uma carteira preta e óculos: é assim que surge a nova figura no círculo íntimo de Kim Jong-un. Vista desde fevereiro junto do líder norte-coreano, a sua identidade é, desde então, um mistério.

A imprensa estatal rigidamente controlada da Coreia do Norte tem publicado fotografias e vídeos onde surge a mulher, mas nunca a identificou. A mulher foi vista recentemente ao lado de Kim Jong-un num grande espetáculo ao ar livre e a transportar pastas no parlamento norte-coreano, a Assembleia Popular Suprema, na qual o líder do país prometeu nunca desistir das armas nucleares. Porém, o portal "NK News", com sede nos EUA, já a destacou pela primeira vez em fevereiro, tentando desvendar a sua identidade desde então.

Intrigue over a new woman in Kim Jong-un"s inner circle. Not his wife or his sister. And she"s often carrying a black bag. https://t.co/RfWtfKZDEO - Yonette Joseph (@YonetteJo) September 14, 2022

"Ela costuma ser vista a transportar uma carteira, possivelmente com coisas que o líder norte-coreano precisa sempre, como o telemóvel, cigarros ou remédios", lê-se no site do "NK News".

Estima-se que a mulher tenha entre 30 ou 40 anos e especula-se que possa ser familiar de Kim Jong-un devido às suas semelhanças físicas com o líder norte-coreano. Rumores correm que possa ser uma das suas meias-irmãs ou uma das poucas mulheres com uma posição de poder no regime da Coreia do Norte.

As mulheres da vida de Kim Jong-un

A dinastia Kim, estabelecida em 1948 por Kim Il-sung, governa a Coreia do Norte há três gerações e raramente nomeia mulheres para cargos de alto escalão. Kim Jong-un, no entanto, permitiu que algumas mulheres ocupassem posições de poder, tanto oficiais como não oficiais.

A mais proeminente é a sua irmã, Kim Yo-jong, de 34 anos, que se tornou a figura mais importante do regime norte-coreano depois do irmão. Há rumores de que será o cérebro por trás da imagem pública cuidadosamente construída de Kim.

O líder norte-coreano terá pelo menos duas meias-irmãs, ambas nascidas na década de 1970. A mais velha, Kim Kol-song, pode ter "permanecido ativa na liderança do partido nos bastidores". Pouco se sabe sobre a mais nova, Kim Chun-song.

Este ano, o líder supremo nomeou a primeira ministra dos Negócios Estrangeiros do país, Choe Son-hui, de 57 anos.

Em 2018, Kim deu à sua mulher, Ri Sol-ju, o título de "respeitada primeira-dama", algo que os analistas consideraram ser um grande impulso para o seu estatuto político.

Kim Jong-un também já apareceu em público com Hyon Song-wol, de 44 anos, uma estrela pop que, segundo rumores, foi sua ex-namorada.