Deitou fora disco rígido com bitcoins no valor de 236 milhões de euros e quer recuperá-lo

Um homem deitou fora um disco rígido de computador por engano, em 2013, com 7500 bitcoins, que agora valem cerca de 236 milhões de euros. James Howells quer a autorização da autarquia de Newport, no País de Gales, para procurar o aparelho num aterro sanitário.

De acordo com a BBC, o homem está disposto a doar 25% do valor dos bitcoins - cerca de 59 milhões de euros - para a sua cidade natal, Newport, no sul do País de Gales, se encontrar o disco rígido. A autarquia de Newport disse que a escavação no aterro sanitário não é possível sob a sua licença.

James Howells afirma que se conseguisse recuperar o disco rígido gostaria que o dinheiro fosse colocado num "fundo de ajuda covid" para as pessoas em Newport usarem "sem fazer perguntas".

"Imagine como seria ótimo dizer que dei a todos na cidade algumas centenas de libras [moeda no Reino Unido]", declarou à BBC.

Howells comprou os bitcoins por um baixo valor em 2009, mas o disco rígido acabou guardado numa gaveta depois de ter entornado uma bebida em cima do computador. O galês manteve o disco rígido na gaveta do escritório e "esqueceu-se totalmente dos bitcoins". Quando deitou fora o aparelho, em 2013, o valor dos 7500 bitcoins era de cerca de cinco milhões de euros.

Porém, agora a moeda virtual vale quase 50 vezes mais, com um único bitcoin a custar atualmente mais de 31 mil euros.

Howells disse que pediu várias vezes à autarquia de Newport se poderia procurar o disco no aterro, mas não obteve permissão.

"Ofereci às autoridades locais 10% dos fundos recuperados a fim de me darem permissão para fazer buscas na sua propriedade e, infelizmente, disseram não", recordou o homem à BBC.

"O que realmente aconteceu depois disso foi que o valor do bitcoin disparou ainda mais. Em 2017, o valor do meu disco rígido era de aproximadamente 125 milhões [140 milhões de euros], momento em que fiz outra oferta de 10% e, infelizmente, também foi recusada", contou.

"Na verdade, não fiz uma oferta hoje, mas estou disposto a aumentar para 25%. Na avaliação de hoje, isso seria de 52,5 milhões [59 milhões de euros] e gostaria de colocar isso num fundo de ajuda covid para os cidadãos de Newport", prometeu Howells.

O galês garantiu que procurar o disco rígido "não seria tão difícil quanto se pensa", pois empregaria uma equipa profissional e diz saber a altura em que o deitou fora, o que ajudaria a encontrar uma referência de local onde o disco está enterrado. Howells acrescentou que os investidores se ofereceram para cobrir o custo de escavação do aterro, em troca de uma grande parte dos bitcoins recuperados.

O homem quer reunir-se com a autarquia para discutir sobre uma situação que diz ser de "ganho-ganho-ganho" para ele, a autarquia e a cidade. Mas uma porta-voz da autarquia disse: "O município da cidade de Newport foi contactado várias vezes desde 2013 sobre a possibilidade de recuperar um pedaço de hardware que supostamente contém bitcoins. A primeira vez foi vários meses depois de Howells ter percebido que o hardware estava desaparecido".

E acrescentou: "O município disse a Howells em várias ocasiões que a escavação não é possível sob a nossa licença e que a própria escavação teria um enorme impacto ambiental na área circundante. O custo de escavar o aterro sanitário, armazenar e tratar os resíduos pode chegar a milhões de libras, sem qualquer garantia de encontrá-lo [o disco rígido] ou ainda estar a funcionar".