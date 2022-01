Deputado argentino sorteia salário parlamentar e ultrapassa os 800 mil interessados

JN/Agências Hoje às 00:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado argentino Javier Milei, economista de orientação libertária, anunciou, esta segunda-feira, que vai sortear todo o seu salário de parlamentar de cerca de 205 mil pesos (cerca de 1749 euros), numa iniciativa que já ultrapassou os 800 mil inscritos.

Em entrevista ao canal de notícias "Crónica", o economista admitiu haver um "conflito de interesses" entre a sua filosofia "anarcocapitalista" e a possibilidade de receber dinheiro do Estado, defendendo a devolução do mesmo "ao povo". "A ideia é que esse dinheiro que foi tirado à força do povo volte às pessoas", disse Milei, esclarecendo que o sorteio será feito no notário.

Para participar, os interessados devem registar o seu nome e documento de identificação, número de telefone, e-mail e data de nascimento. Só podem participar maiores de 18 anos. Após o início do sorteio em 6 de janeiro, o site na Internet entrou em colapso devido às múltiplas visitas recebidas: em apenas 24 horas ultrapassou as 200 mil inscrições e agora tem mais de 864 mil participantes.

O vencedor do salário será anunciado na quarta-feira, na cidade Mar del Plata (província de Buenos Aires).

Nas eleições legislativas de 14 de novembro, a coligação "La Libertad Avanza", liderada por Milei, posicionou-se como a terceira força na cidade de Buenos Aires, com um total de 310.036 votos (17,03% dos votos), alcançando dois deputados para aquele distrito. O agora deputado nacional ganho fama pelas críticas à "casta", a política tradicional e ao que chama de "marxismo cultural".

Entre outras propostas, o economista libertário propõe a extinção do Banco Central e o do peso argentino como moeda de uso comum, bem como a desregulamentação do sistema financeiro, considerando os impostos como um "obstáculo" à escravatura.