DeSantis lança ofensiva para "combater a influência" chinesa na Florida

O governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, apontando como candidato às presidenciais dos EUA em 2024, sancionou esta segunda-feira várias leis destinadas a "combater a influência" da China, proibindo em particular muitos chineses de adquirirem imóveis naquele Estado.

"Não queremos o Partido Comunista Chinês" na Florida, salientou o republicano em conferência de imprensa, acusando as "elites americanas" de terem "ignorado este problema durante muito tempo".

À frente dos destinos da Florida desde 2018, DeSantis transformou este Estado norte-americano num laboratório de ideias conservadoras, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Estas medidas permitirão à Florida contrariar as ameaças "económicas, estratégicas e de segurança" da China, assegurou o republicano, que poderá lançar-se a qualquer momento na corrida à nomeação do seu partido para as presidenciais de 2024.

Em termos concretos, uma das leis promulgadas esta segunda-feira proíbe qualquer pessoa domiciliada na China e que não tenha estatuto de residente permanente nos Estados Unidos de comprar propriedades naquele Estado.

Também limita a aquisição de terrenos agrícolas ou propriedades próximas a instalações militares para cidadãos russos, norte-coreanos, iranianos, cubanos, venezuelanos e sírios -- considerados "países estrangeiros de risco".

Ron DeSantis também reforçou esta segunda-feira a proibição da rede social TikTok nos telefones dos funcionários do Estado e proibiu as universidades da Florida de desenvolverem parcerias com instituições chinesas.

Estas medidas foram criticadas pela oposição democrata local como discriminatórias.

Vários outros estados norte-americanos também estão a examinar a possibilidade de restringir as aquisições de terras e imóveis por estrangeiros.