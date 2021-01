Descoberta a pintura rupestre de um animal mais antiga do mundo

Bernarda Santos Hoje às 15:58 Facebook

Arqueólogos descobriram a mais antiga pintura rupestre mais antiga do mundo a retratar um animal, numa caverna na Indonésia. Estimam que foi pintada há mais de 45 mil anos.

A pintura foi encontrada na caverna Leang Tedongnge, na ilha de Celebes, na Indonésia. Nas paredes, um porco foi desenhado com pigmentos minerais vermelhos escuro, no tamanho real do animal.

A descoberta foi publicada na revista Science Advances. "As pessoas que o fizeram eram totalmente modernas, eram como nós, tinham toda a capacidade e as ferramentas para fazer qualquer pintura de que gostassem", revela Maxime Aubert, coautor da publicação.

Com base na análise isotópica de calcite, um mineral que se formou por cima da pintura, os especialistas estimaram que tem 45 mil anos. Porém, alertam que a obra de arte pode ainda ser mais antiga, visto que só estão a analisar uma amostra superficial do mineral.

Tracejado digital do painel de arte rupestre Foto: DR

A pintura rupestre mede 136 centímetros por 54 centímetros e é um porco com chifres, o que nos remete para um macho adulto, de acordo com o relatório divulgado. Acredita-se que o animal estaria virado para outros dois outros porcos, que talvez tenham sido pintados com diferentes pigmentos e com um intervalo de tempo. Apenas pequenas partes do corpo se preservaram. "O porco parece estar a observar uma luta ou uma interação social entre dois outros porcos", diz o coautor Adam Brumm.

Os arqueólogos explicam que antes de desenharem a pintura, os artistas deverão ter colocado as mãos na superfície da parede, por isso os investigares esperam conseguir extrair amostras de ADN. É considerada a pintura rupestre mais antiga do mundo a representar um animal.