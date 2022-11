Descoberta nova espécie de planta no Peru

JN/Agências Hoje às 08:26 Facebook

Uma nova espécie de planta do género stenostephanus (acanthaceae) foi descoberta por cientistas na floresta do Parque Nacional Otishi, no centro e sul do Peru.

A descoberta da nova planta foi anunciada pelo Serviço Nacional de Áreas Naturais Protegidas pelo Estado (Sernanp).

Nueva especie de planta para Perú ha sido descubierta en el Parque Nacional Otishi (Cusco-Junín).

✅Se trata de la especie Stenostephanus brevistamineus hallada en los bosques del distrito de Río Tambo en la provincia de Satipo.

Segundo este organismo, tutelado pelo Ministério do Meio Ambiente peruano, a nova espécie encontrada no Parque Nacional Otishi foi apelidada Stenostephanus brevistamineus e caracteriza-se por ter um habitat e distribuição restritos a ecossistemas florestais esclerófilos, com solos enriquecidos com húmus.

Esta espécie foi encontrada na área do parque localizado na província de Satipo, no distrito de Río Tambo, em Junín.

A descoberta é resultado da análise de coleções de herbários e fotografias de amostras, realizadas pelos investigadores Rosa Villanueva e John R.I. Wood, que pertencem à Divisão de Ecologia Vegetal da Universidade de Oxford e ao Royal Botanic Gardens Kew, no Reino Unido.

O Sernanp anunciou ainda a abertura de um concurso de bolsas para a investigação prioritária em áreas naturais protegidas, para dar apoio financeiro a investigadores peruanos com foco em questões ambientais, económicas e sociais.

O concurso procura conceder 13 bolsas de investigação, 10 das quais em áreas naturais protegidas em nível nacional, duas na Reserva Nacional de Paracas e uma no Sistema de Reserva Nacional das Ilhas Guaneras, Ilhéus e Pontas, parcialmente afetadas para um grande derrame de petróleo em janeiro.