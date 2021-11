Primeiro caso suspeito da variante Omicron na Alemanha

JN/Agências Hoje às 11:23 Facebook

Um primeiro caso suspeito da nova variante Omicron foi detetado na Alemanha numa pessoa recentemente regressada da África do Sul.

"A variante Omicron provavelmente já está presente na Alemanha", assumiu o ministro regional de Assuntos Sociais, Kai Klose, no Twitter, aludindo à nova onda da pandemia no país. Os testes realizados na noite de sexta-feira a um passageiro que chegou ao aeroporto de Frankfurt, oriundo da África do Sul, revelaram "várias mutações típicas do Omicron", acrescentou.

A nova variante do coronavírus, detetada na quinta-feira pela primeira vez na África do Sul, e entretanto identificada no Botswana, Honk Kong, Bélgica e Israel, é considerada "preocupante" pela Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentando um risco aumentado de contágio em comparação com outras estirpes, incluindo a Delta, dominante e já muito contagiosa.

"Por causa dessa forte suspeita, essa pessoa está isolada na sua casa. A análise completa dos resultados ainda está em andamento", disse o ministro.

A Alemanha está a ser particularmente afetada pela nova vaga da pandemia de covid-19. Dados do Instituto Robert Koch (RKI) indicam que a taxa de incidência do novo coronavírus na Alemanha continua a somar novos picos diários desde o início deste mês e situa-se hoje em 444,3 novas infeções por cada 100.000 habitantes em sete dias, o que contrasta com as de 438,2 de sexta-feira e as 362,2 de há uma semana, numa altura em que a campanha de vacinação continua a mostrar sinais de lentidão.

Segundos os dados do RKI de virologia, atualizados hoje de madrugada, a Alemanha contabilizou 67.125 novos casos nas últimas 24 horas e 303 mortes associadas à covid-19, com o número de infeções ativas a rondar os 813.400. A taxa cumulativa de internamentos a sete dias está atualmente na Alemanha em 5,97 por 100.000 habitantes, e a ocupação nas unidades de cuidados intensivos com pacientes com covid-19 é de 18,9% das camas disponíveis